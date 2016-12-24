День работников архивных учреждений Украины

24 декабря на Украине отмечается День работников архивных учреждений (День працівників архівних установ). Этот профессиональный праздник был установлен 30 октября 1998 года в соответствии с Указом президента Украины.

В Указе говорится: «Учитывая значительный вклад архивных учреждений Украины в развитие отечественной науки и культуры, другие сферы жизни общества, необходимость последующего совершенствования архивного дела и в поддержку инициативы работников архивных учреждений, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник День работников архивных учреждений, который отмечать ежегодно 24 декабря».

Первый государственный орган управления архивным делом на Украине был создан в 1917 году во время Центрального Совета. Им стал Библиотечно-архивный отдел, в период с декабря 1917 года до апреля 1918 года возглавляемый профессором О.С. Грушевским.

Главное архивное управление при Совете Министров УССР работало с 1974 по 1991 год. С получением Украиной независимости изменилось название Главархива и его организационно-правовой статус. С декабря 1999 года — это Государственный комитет архивов Украины. Правопреемником Государственного комитета архивов Украины стала Государственная архивная служба Украины (сокращенно — Укрдержархив), образованная в соответствии с Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Общая численность работников архивных учреждений — свыше 3,5 тысяч человек.

В архивных учреждениях системы Укрдержархива сосредоточенно свыше 58 миллионов единиц хранения разных видов документов Национального архивного фонда страны.

Никонов день

В этот день отмечается память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришел в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Пораженный этой встречей, половец принял крещение и служил своему бывшему узнику до самой его смерти.

Наши предки говорили: «Никон стоит у икон». В этот день они молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.

В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Именины:

Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан