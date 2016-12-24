На окраине освобожденного Новолуганского ВСУ установили блокпост

Как сообщалось ранее, вчера Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Новолуганское Донецкой области. В Минобороны отметили, что на окраине населенного пункта украинские бойцы уже установили блокпост.

«Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников.