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Рубрика: Новости Донбасса
24-12-2016, 08:19
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На окраине освобожденного Новолуганского ВСУ установили блокпост

Как сообщалось ранее, вчера Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Новолуганское Донецкой области. В Минобороны отметили, что на окраине населенного пункта украинские бойцы уже установили блокпост.

«Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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