В зоне АТО ударили из РСЗО «Град»

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 50 обстрелов, 2 из них – по населенным пунктам.

На Донецком направлении били из артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов, вооружения БМП, пулеметов и гранатометов. На линии огня оказались населенные пункты Красный Пахарь, Авдеевка, Северный, Новолуганское, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое и Луганское.

Кроме того, на Светлодарской дуге трижды атаковали украинские позиции, но все атаки были успешно отбиты.

На Луганском направлении по Сизому ударили из реактивных систем залпового огня «Град». Также в районе Троицкого, Новозвановки, Новоалександровки, Желтого, Лобачево и Станицы Луганской применили 152-миллиметровую артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.