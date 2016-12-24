vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1460 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
24-12-2016, 09:06
Просмотров: 3026
Комментариев: 0
[Видео]

В зоне АТО ударили из РСЗО «Град»

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 50 обстрелов, 2 из них – по населенным пунктам.

На Донецком направлении били из артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов, вооружения БМП, пулеметов и гранатометов. На линии огня оказались населенные пункты Красный Пахарь, Авдеевка, Северный, Новолуганское, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое и Луганское.

Кроме того, на Светлодарской дуге трижды атаковали украинские позиции, но все атаки были успешно отбиты.

На Луганском направлении по Сизому ударили из реактивных систем залпового огня «Град». Также в районе Троицкого, Новозвановки, Новоалександровки, Желтого, Лобачево и Станицы Луганской применили 152-миллиметровую артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Украинские бойцы освободили Новолуганское: город перешел под контроль ВСУ

Военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»