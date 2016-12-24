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Рубрика: Новости Донбасса
24-12-2016, 09:44
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Порошенко надеется, что перемирие на Донбассе станет постоянным

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что перемирие, о котором договорились стороны конфликта в Минске, станет постоянным.

«Приветствую достижение в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности относительно внедрения дополнительных мероприятий по установлению постоянного и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года. Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобретет постоянный характер», - отметил глава государства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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