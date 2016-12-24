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Рубрика: Новости Донбасса
24-12-2016, 10:07
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В Дебальцево отменили открытие елки из-за обстрелов

Мероприятия, запланированные сегодня в Дебальцево, в том числе и открытие новогодней елки, отменены из-за обстрелов.

Об этом СМИ рассказал представитель ДНР Денис Пушилин.

«К сожалению, даже открытие елки пришлось отменить. Очень печально, что город сейчас под обстрелом, — передает его слова издание ДАН. — Мы сейчас должны сконцентрироваться на прекращении огня, о котором договорились на Контактной группе, а после этого, уже не рискуя нашими гражданами, можно переходить к полноценным мероприятиям».




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Редакция «Мариупольских новостей»