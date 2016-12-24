В бою на Светлодарской дуге погиб «Семьянин» из Днепра

На днях в ходе боев на Светлодарской дуге погиб боец 54-й бригады Андрей Широков с позывным «Семьянин». Его тело нашли сослуживцы на поле боя.

Об этом в социальных сетях сообщает волонтер Юрий Мысягин.

«Андрей Широков позывной "Семьянин", отец пятерых детей, житель Днепра - погиб на поле боя. До последнего мы все ничего не писали о нем, поскольку надеялись, что он жив, что он, видимо, раненый попал в плен, и будет возможность его обменять и вернуть семье. Но все наши надежды растаяли позавчера поздно вечером, когда бойцы 54-й бригады вытащили его тело с поля боя», - отметил он.