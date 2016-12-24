Разведка: на Мариупольском направлении планируются вооруженные провокации

Разведка штаба АТО получила информацию о том, что в ДНР планируют ряд вооруженных провокаций на Донбассе. Отмечается, что они могут применить тяжелое вооружение, чтобы в дальнейшем обвинить в срыве перемирия украинскую сторону.

Как сообщает пресс-центр АТО, под обстрел могут попасть и населенные пункты.

В ведомстве отмечают: «По данным разведки, такие провокации противник планирует осуществлять на:

– Мариупольском направлении: по населенным пунктам Саханка, Водяное – силами так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который обещает устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов;

– Донецком направлении: силами так называемых 100-й и 3-й отдельной мотострелковой бригады по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево, а также Новолуганское, где находится предприятие «Бахмутский Агросоюз».