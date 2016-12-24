Аваков в Мариуполе открыл сверхсовременный сервисный центр МВД

Сегодня в Мариуполе открыли первый в Украине Единый аналитический сервисный центр МВД. На открытии присутствовали глава МВД Арсен Аваков, руководитель областной полиции Вячеслав Аброськин, мэр Мариуполя Вадим Бойченко и нардепы Олег Ляшко и Сергей Тарута.

Сотрудники центра будут принимать звонки на линию «102» со всего региона. Стоимость оснащения центра составляет около 20 млн грн, из которых около 14,5 млн выделила ОГА, 3,2 млн грн было выделено из городского бюджета Мариуполя, из госбюджета - 300 тыс. грн (на закупку мебели), а также около 2 млн грн предоставил благотворительный фонд.

Подобные центры есть только в Монако, Абу-Даби и Лондоне.