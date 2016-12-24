Минобороны: вчера на Донбассе разрывались снаряды от «Градов», сегодня нарушается рождественское перемирие

С сегодняшнего дня в районе проведения АТО в соответствии с договоренностью Трехсторонней контактной группы введено «рождественское перемирие», которое предусматривает полное прекращение огня бессрочно.

По состоянию на 11:00 противник эту договоренность нарушил, совершив 4 обстрела на Луганском и Мариупольском направлениях. Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Луганское направление

Основные боевые действия развернулись после 17 часов. В частности, в Новозвановке применили орудия и минометы, а в Сизом – установку «Град». Еще один минометный обстрел произошел в Желтом. Кроме этого, нарушали режим тишины в Станице Луганской, Лобачево, Новоалександровке.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 10 обстрелов, половина – из тяжелого вооружения. При этом по украинским позициям выпущено 15 мин, 35 артснарядов, 4 реактивных снаряда от «Града».

Донецкое направление

Кроме участков фронта Троицкое – Новолуганское, активные боевые действия вчера велись и на других рубежах. Противник активизировался по горловскому периметру, обстреляв наши позиции в поселках-спутниках Торецка (Северном и Южном), а также в Верхнеторецком и Новоселовке Второй.

Половина обстрелов велась из тяжелого вооружения. В Северном повреждены 2 жилых дома.

В Авдеевской промзоне состоялось 5 перестрелок. Мощными были четвёртое и пятое, которые состоялись, соответственно, днем и вечером, продолжались всего 7 часов и сопровождались плотным минометным огнем: за это время было выпущено около 170 мин.

На позиции «Шахта Бутовка» вчера вечером украинские воины пережили мощный трехчасовой минометный обстрел со стороны Спартака. В Донецком аэропорту вчера было спокойно.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 19 обстрелов, в том числе 13 – из тяжелого вооружения, и 1 боестолкновение.