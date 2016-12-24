В секторе «М» «горячо» на участке фронта Талаковка – Широкино, на других рубежах - почти идеальное перемирие

Главным событием дня на Мариупольском направлении, как уже сообщалось вчера, стало боевое столкновение в Водяном, где силы АТО были атакованы ДРГ в составе 8 человек. Бой длился 20 минут.

В общем обстановка остается неизменно тревожной. На участке фронта Талаковка – Широкино и днем, и ночью продолжаются мощные минометные и артиллерийские обстрелы. По украинским позициям выпущено более 120 боеприпасов соответствующего калибра.

На других рубежах – почти идеальное перемирие. 1 кратковременный обстрел произошел в Докучаевске. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 19 обстрелов, в том числе 11 – из тяжелого вооружения, и 1 боестолкновение.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.