На Донетчине обстрелами повреждено здание пожарно-спасательной части

Как сообщалось ранее, вчера около 22:00 Светлодарск попал под обстрел.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, в результате повреждено здание пожарно-спасательной части. Обошлось без погибших и пострадавших.
Как сообщалось ранее, вчера около 22:00 Светлодарск попал под обстрел.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, в результате повреждено здание пожарно-спасательной части. Обошлось без погибших и пострадавших.
Данный инцидент квалифицировали как теракт
Жертв среди мирных жителей нет