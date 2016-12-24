vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1298 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
24-12-2016, 16:42
Просмотров: 1620
Комментариев: 0
[Фото]

На Донетчине обстрелами повреждено здание пожарно-спасательной части

Как сообщалось ранее, вчера около 22:00 Светлодарск попал под обстрел.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, в результате повреждено здание пожарно-спасательной части. Обошлось без погибших и пострадавших.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»