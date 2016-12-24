Главная елка Мариуполя зажгла свои огни

Сегодня, 24 декабря, на Театральной площади в Мариуполе открылась предновогодняя ярмарка. Жителей и гостей города угощали уличной едой и чаем из самовара, сообщает пресс-служба горсовета.

Также предновогоднюю атмосферу дополняла иллюминация. К праздникам Центральную часть города украсили новыми светодиодными элементами иллюминации. Установлены декоративные шары с двух сторон от главного входа в Драматический театр, а в сквере за ним огромный елочный шар.

В 16:00 мэр Мариуполя Вадим Бойченко зажег огни на главной елке города. «За год в Мариуполь приехало такое количество иностранцев, депутатов, Послов разных стран… Теперь наш любимый город знают практически во всем мире. Этот год пронесся, как один день. Мы никогда не останавливались и шли вперед. Дальше нас ждут новые победы и новые испытания. Вместе с вами мы с ними обязательно справимся!» - подчеркнул градоначальник.