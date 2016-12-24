Мариупольским правоохранителям подарили 5 новых автомобилей

Сегодня в ходе открытия Единого аналитического сервисного центра в Мариуполе городской голова Вадим Бойченко передал правоохранителям 5 автомобилей «Рено» от городской власти. Их общая стоимость – 2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба мэрии.
«Мы продолжаем поддерживать наших правоохранителей. В следующем году на вопросы безопасности выделяем 6 млн грн. Часть средств пойдет на развитие и поддержание новой интеллектуальной системы видеонаблюдения. Совместными усилиями сделаем Мариуполь настоящим безопасным городом», - рассказал мэр.