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Рубрика: Новости Мариуполя
24-12-2016, 19:18
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Мариупольским правоохранителям подарили 5 новых автомобилей

Сегодня в ходе открытия Единого аналитического сервисного центра в Мариуполе городской голова Вадим Бойченко передал правоохранителям 5 автомобилей «Рено» от городской власти. Их общая стоимость – 2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы продолжаем поддерживать наших правоохранителей. В следующем году на вопросы безопасности выделяем 6 млн грн. Часть средств пойдет на развитие и поддержание новой интеллектуальной системы видеонаблюдения. Совместными усилиями сделаем Мариуполь настоящим безопасным городом», - рассказал мэр.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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