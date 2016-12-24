Мариупольским правоохранителям подарили 5 новых автомобилей

Вы стали очевидцем происшествия?

У вас есть интересная информация?



Расскажите об этом нам и мы опубликуем вашу новость на страницах сайта.



Заранее благодарны!



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