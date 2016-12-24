Неужели тарифный ценопад?

Украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик 23 декабря в Верховной Раде, во время Часа вопросов к правительству, заявил о возможности уменьшения органами местной власти тарифов на водоснабжение и водоотведение в результате снижения впервые за 25 лет оптово-отпускной цены на электроэнергию на 15,2% в 2017 году.

Об этом сообщил департамент коммуникаций и связей с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

Государством в первый раз за 16 лет утверждён энергетический баланс, помогающий в создании запасов энергетического топлива на следующий год, о чём поведал глава Минэнерго.

При этом Игорь Насалик пояснил: «Как городской голова, который работал 8 лет, должен вам сказать, что в структуре водоснабжения электроэнергия занимает от 30 до 70%. В структуре водоотвода – от 30 до 80%. О чем это говорит? О том, что сегодня мы дали органам местной власти возможность снизить тарифы на водоснабжение и водоотведение как минимум на 10–12%».

Цены на электроэнергию, как сообщалось ранее нашим сайтом, с 1 января 2017 года по решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будут снижены на 10% на основании энергетического баланса государства. С 1 апреля тарифы дополнительно будут снижены на 5,7%.

Министр энергетики и угольной промышленности также отметил, что объединённая энергетическая система Украины на сегодняшний период времени работает в полном режиме.

Кроме того, Насалик подчеркнул: «Валовой доход энергорынка Украины составляет 150 млрд. гривен. 15% составляет 22,5 млрд гривен. Это 22,5 млрд. грн., которые мы не вытащили из кармана наших промышленников, наших потребителей электроэнергии в Украине».

Начался обратный отсчёт? Хотелось бы верить…