В Донецкой области обстреляли гуманитарную группу «Эвакуация-200»

В районе Светлодарской дуги под прицельный огонь попали члены группы «Эвакуация-200», которые должны были забрать тело погибшего члена ДНР.

Как рассказал штабу АТО координатор группы Михаил Котелевский, на них «вышли представители военного подразделения, расположенного непосредственно на линии соприкосновения, и сообщили, что в определенном месте может находиться тело погибшего с противоположной стороны».

Члены группы выполнили все условия предварительных договоренностей, надев черные костюмы и светло-зеленые жилеты, но в нейтральной зоне попали под обстрел.