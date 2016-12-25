В центре Мариуполя в мороз заработал фонтан

Вчера вечером специалисты завершили сборку светодиодного фонтана на Театральной площади Мариуполя. После завершения работ они включили новую мариупольскую достопримечательность. Мариупольцы отметили, что новинка украсила сквер у театра.
Вчера вечером специалисты завершили сборку светодиодного фонтана на Театральной площади Мариуполя. После завершения работ они включили новую мариупольскую достопримечательность. Мариупольцы отметили, что новинка украсила сквер у театра.
Также на Театральной площади открылась предновогодняя ярмарка
Общая стоимость машин – 2 миллиона гривен