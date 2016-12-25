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Рубрика: Новости Мариуполя
25-12-2016, 08:04
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[Фото]

В центре Мариуполя в мороз заработал фонтан

Вчера вечером специалисты завершили сборку светодиодного фонтана на Театральной площади Мариуполя. После завершения работ они включили новую мариупольскую достопримечательность. Мариупольцы отметили, что новинка украсила сквер у театра.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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