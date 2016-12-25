В Мариуполе в честь празднования Хануки установлена Менора

Мариупольская еврейская община установила на Театральной площади большую ханукальную Менору. Она установлена для празднования Хануки. Праздник по традиции будет длиться 8 дней, начиная с 24 декабря.

Согласно преданию, на Хануку произошло чудо: после изгнания греко-сирийских войск с Храмовой горы Иехуда Маккавей и его воины очистили Храм, но не смогли найти масло, которое годилось бы для того, чтобы зажечь менору и освятить Храм. После долгих поисков один кувшин все же нашелся, но он был настолько мал, что его содержимого хватило бы всего на один день горения меноры. Но произошло чудо, менора горела восемь дней - ровно столько потребовалось, чтобы приготовить новое чистое масло. В память об этом событии праздник Хануки отмечается на протяжении восьми дней. Каждый день принято зажигать свечи в ханукии. В первый день – одна свеча, во второй - две и так далее, всего на Хануку используют 44 свечи.