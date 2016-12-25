Возле Сочи разбился самолет Минобороны РФ, летевший в Сирию: среди погибших – доктор Лиза, военные, музыканты и журналисты

Сегодня в 5:40 по московскому времени с радаров пропал самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. На борту было 84 человека: музыканты, военнослужащие и российские журналисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

Через некоторое время обломки самолета нашли в Черном море, в шести километрах от берега Сочи. По некоторым данным, также найдено несколько тел.

По информации Минобороны РФ, на борту лайнера находилось восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое гражданских служащих, артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты. Среди погибших - руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, а также Елизавета Глинка, известная в России как доктор Лиза.

В списке также имена девяти журналистов. Среди них трое сотрудников "Первого канала" — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Дмитрий Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Также на борту разбившегося самолета были корреспондент канала "Звезда" Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. Также числится съемочная группа "НТВ": корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.