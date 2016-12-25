В Мариуполе открыли общежитие для переселенцев

Вчера, 24 декабря, в Мариуполе открыли социальное жилье для переселенцев, расположенное в Левобережном районе на улице Гугеля, 14. Здесь будут жить переселенцы из разных городов и поселков Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба горсовета.

В канун новогодних праздников завершился первый этап реконструкции здания. Общая стоимость работ составила 8 миллионов гривен, и это первый в Украине проект. Всего в двухэтажном здании разместятся 33 семьи.

Вчера ключи от комнат получили первые 15 семей, среди которых одинокие мамы с детьми, пожилые люди и дети-сироты. В комнатах есть кровати с комплектами постельного белья, шкафы и стулья. Установлены металлопластиковые окна и поклеены обои. На общей кухне несколько печек и стиральных машин. Также в каждую комнату подарили пылесос и микроволновую печь.

Открыли общежитие мэр города Вадим Бойченко и нардеп Олег Ляшко.