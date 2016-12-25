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Рубрика: Новости Мариуполя
25-12-2016, 12:01
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В Мариуполе почтили память погибших в Афганистане

Сегодня, 25 декабря, в пойме реки Кальчик в Мариуполе состоялся митинг-реквием, посвященный вводу войск в республику Афганистан. Представители власти, семьи погибших и мирные жители возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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