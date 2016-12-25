В Мариуполе почтили память погибших в Афганистане

Сегодня, 25 декабря, в пойме реки Кальчик в Мариуполе состоялся митинг-реквием, посвященный вводу войск в республику Афганистан. Представители власти, семьи погибших и мирные жители возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
Сегодня, 25 декабря, в пойме реки Кальчик в Мариуполе состоялся митинг-реквием, посвященный вводу войск в республику Афганистан. Представители власти, семьи погибших и мирные жители возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
15-ти семьям вручили ключи от комнат
Праздник будет длиться 8 дней