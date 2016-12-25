Украинцам всё тяжелее удовлетворять свои пагубные страсти – алкоголь и сигареты дорожают вновь

Перед принятием государственного бюджета Украины на 2017 год, Верховной Радой был одобрен необходимый для этого законопроект №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году». Данным проектом закона, в том числе, предусматривается повышение акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия. Так, на водку акцизы в следующем году повысят на 20%, на слабоалкогольные напитки и вино – на 12%.

Что касается табачных изделий, то повышение составит 30% специфической ставки и 3% адвалорной, то есть с 12 до 15%.

По словам директора отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании «JTI Украина» Александра Когута, в следующем году стоимость одной пачки сигарет составит порядка 23 гривен, подорожав на 4,50-5 гривен.

Александр Когут пояснил: «Такой подход соответствует обязательствам по повышению минимальной ставки акциза до европейских показателей - 90 евро за 1000 шт. Сейчас в Украине этот показатель составляет 16 евро».

Представитель компании «JTI Украина» говорит о том, что в данной сфере неоднократно настаивали на необходимости принятия долгосрочного плана повышения акцизных ставок на 3-5 лет с целью приближения минимальной ставки акциза до европейских показателей.

По мнению производителей табачной продукции, гармонизация с Евросоюзом наступит не раньше, чем через 10 лет даже при условии ежегодного роста акцизных ставок на 20%.

По мнению директора по корпоративным связям Philip Morris Ukraine Натальи Бондаренко, база налогообложения снизится при значительном повышении специфического компонента акцизного налога, а объёмы рынка упадут.

Как считает Юрий Рылач - руководитель отдела по работе с государственными органами British American Tobacco Ukraine, основой развития максимальных розничных цен на сигареты должно послужить внедрение на рынке табачных изделий «двойного акцизного минимума». В комментарии он пояснил: «Суть механизма заключается в том, чтобы двойное минимальное акцизное налоговое обязательство, предусмотренное Налоговым кодексом Украины, служило бы базисом для формирования максимальной розничной цены на сигареты».

Вот и возникает закономерный вопрос - перестанет ли народ пить и курить, но если этого не произойдёт, то семьям в действительности будет ещё сложнее выживать…