Во время перемирия обстрелы фиксируют на всех направлениях, но в основных горячих точках стало спокойнее

Первый день рождественского перемирия сказался массовыми нарушениями режима прекращения огня. Обстрелы произошли на всех направлениях. Однако обстановка имеет определенную тенденцию к деэскалации. В частности, спокойнее стало в основных горячих точках – на Светлодарской дуге, в Авдеевской промзоне, в Широкино и тому подобное.

Как сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, также значительно реже применялось тяжелое вооружение.

Луганское направление

Вчера состоялся 1 обстрел – в Желтом. Он продолжался 25 минут.

Донецкое направление

В Луганском, как и раньше, регулярно открывают огонь. Один из обстрелов был минометным и состоялся в начале вечера - по украинским позициям выпущено 12 мин. В Авдеевской промзоне 2 часа продолжалась перестрелка. Здесь также применяли миномет.

Кроме этого, продолжаются провокации под Горловкой и на позиции «Шахта Бутовка».

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 15 обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.