ВСУ и ДНР передали друг другу тела погибших на Светлодарской дуге

Сегодня в городе Счастье Луганской области стороны конфликта на Донбассе передали друг другу тела бойцов, погибших на Светлодарской дуге.

Украинская сторона получила два тела военных, погибших в бою 18 декабря. «Сегодня в рамках гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200», после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, которые погибли на Светлодарской дуге 18 декабря», - рассказали в пресс-службе Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

Представителям ДНР также передали два тела.