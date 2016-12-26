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Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 08:10
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Под Мариуполем велся огонь из 122-миллиметровой артиллерии

По информации пресс-центра АТО, режим прекращения огня нарушается на всех направлениях.

В частности, на Мариупольском направлении вчера из 122-миллиметровой артиллерии был совершен обстрел позиций у Лебединского. Из 82-миллиметровых минометов велся огонь по Широкино, Талаковке и Водяному.

Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по укреплениям вблизи Старогнатовки, Широкино и Павлополя. По Новотроицкому огонь вел снайпер.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»