По информации пресс-центра АТО, режим прекращения огня нарушается на всех направлениях.
В частности, на Мариупольском направлении вчера из 122-миллиметровой артиллерии был совершен обстрел позиций у Лебединского. Из 82-миллиметровых минометов велся огонь по Широкино, Талаковке и Водяному.
Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по укреплениям вблизи Старогнатовки, Широкино и Павлополя. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Под Мариуполем велся огонь из 122-миллиметровой артиллерии
Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 08:10
Просмотров: 2064
Комментариев: 0
Под Мариуполем велся огонь из 122-миллиметровой артиллерии
По информации пресс-центра АТО, режим прекращения огня нарушается на всех направлениях.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Сегодня в секторе «М» били из минометов, гранатометов и пулеметов
На линии огня Широкино, Павлополь, Старогнатовка и Водяное
АТЦ: в секторе «М» работали снайперы
А также били из запрещенных минометов
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»