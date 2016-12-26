По информации пресс-центра АТО, в зоне боевых действий противники игнорируют договоренности о прекращении огня. Обстрелы продолжаются на всех направлениях. Всего за минувшие сутки зафиксировано 33 огневые атаки.
На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. По позициям у Зайцево велся огонь из стрелкового оружия.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Станице Луганской и Новозвановке.
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- «Перемирие» в зоне АТО срывается: стреляют на всех направлениях
Рубрика: Новости Донбасса
26-12-2016, 08:34
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«Перемирие» в зоне АТО срывается: стреляют на всех направлениях
По информации пресс-центра АТО, в зоне боевых действий противники игнорируют договоренности о прекращении огня. Обстрелы продолжаются на всех направлениях. Всего за минувшие сутки зафиксировано 33 огневые атаки.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»