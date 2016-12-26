«Перемирие» в зоне АТО срывается: стреляют на всех направлениях

По информации пресс-центра АТО, в зоне боевых действий противники игнорируют договоренности о прекращении огня. Обстрелы продолжаются на всех направлениях. Всего за минувшие сутки зафиксировано 33 огневые атаки.



На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. По позициям у Зайцево велся огонь из стрелкового оружия.



На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Станице Луганской и Новозвановке.