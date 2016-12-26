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Рубрика: Новости Донбасса
26-12-2016, 09:59
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[Фото]

В зоне АТО восстановлены ЛЭП к подстанциям, обеспечивающим водоснабжение Мариуполя, Торецка, Горловки и Донецка

Благодаря оперативной работе офицеров украинской стороны СЦКК, восстановлены важные объекты инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены в результате обстрелов.

В частности, как сообщили в пресс-центре АО, без подачи электроэнергии находилась Донецкая фильтровальная станция, осуществляющая водоснабжение Авдеевки и Ясиноватой. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение городов Торецк, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей.

По состоянию на 15:00 25 декабря все основные ремонтные работы выполнены в полном объеме.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»