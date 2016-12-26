Как задобрить петуха?

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. До наступления 2017 года осталось менее недели. И самое время порассуждать о планах каждого из нас на новогоднюю ночь и весь предстоящий год.

Новогодняя ночь имеет свойственную только ей неподражаемую атмосферу, которая способствует игре воображения и вере в чудеса. Поэтому и радость начала нового года принято разделять с шумной компанией близких друзей и родных.

Но есть в этом дне еще один замысловатый символизм, которому придают особое значение во всем мире. Помимо того, что по китайскому календарю каждый год ассоциируют с определенным животным и присущими ему характеристиками, многие верят, что выполнение определенных символичных обрядов – в одежде, в новогодних блюдах и так далее – будет способствовать благоприятному развитию событий во всем предстоящем году.

Для кого-то это истина, проверенная на практике. Для кого-то шутка, имеющая место за новогодним столом.

Но как бы там ни было, большая часть из нас непременно загадает желание под бой новогодних курантов, попытается задобрить огненного петуха красным цветом своего наряда, а также выкинет из жизни весь ненужный сор, дабы писать новый год своей жизни с удачной чистой страницы.