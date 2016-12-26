В Мариуполе за неделю родились сразу две двойни

За минувшую неделю, с 19 по 26 декабря в Мариуполе родилось 82 ребенка, из которых 54 мальчика и 28 девочек, сообщает пресс-служба горсовета.



Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 700 г.



На прошлой неделе в городе на свет появилось сразу две двойни.