За минувшую неделю, с 19 по 26 декабря в Мариуполе родилось 82 ребенка, из которых 54 мальчика и 28 девочек, сообщает пресс-служба горсовета.
Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 700 г.
На прошлой неделе в городе на свет появилось сразу две двойни.
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Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 10:49
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В Мариуполе за неделю родились сразу две двойни
За минувшую неделю, с 19 по 26 декабря в Мариуполе родилось 82 ребенка, из которых 54 мальчика и 28 девочек, сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»