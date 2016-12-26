В Донецке вблизи многоэтажки взорвалась граната, есть пострадавшие - СМИ

Вечером 25 декабря в Донецке возле одного из подъездов дома в Петровском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, ранены два человека.



По сообщению «Без Табу», инцидент произошел около 22:00. Двое молодых людей общались у входа в дом, им под ноги кто-то бросил гранату. Якобы это был проходивший мимо боевик, который решил не вызывать патрульных, чтобы наказать нарушителей комендантского часа, а разобраться сам.



Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города.