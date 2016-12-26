Вечером 25 декабря в Донецке возле одного из подъездов дома в Петровском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, ранены два человека.
По сообщению «Без Табу», инцидент произошел около 22:00. Двое молодых людей общались у входа в дом, им под ноги кто-то бросил гранату. Якобы это был проходивший мимо боевик, который решил не вызывать патрульных, чтобы наказать нарушителей комендантского часа, а разобраться сам.
Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города.
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Рубрика: Новости Донбасса
26-12-2016, 11:17
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В Донецке вблизи многоэтажки взорвалась граната, есть пострадавшие - СМИ
Вечером 25 декабря в Донецке возле одного из подъездов дома в Петровском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, ранены два человека.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»