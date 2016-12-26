Завтра, 27 декабря, в 16:00 на площади Свободы состоится долгожданное открытие ледового 800-метрового катка. Все желающие смогут бесплатно покататься, сообщает пресс-служба горсовета.
На площади будет организована праздничная торговля сладостями, а те, кто замерз, сможет согреться горячими напитками.
Благодаря специальному оборудованию, лед не будет таять даже при температуре +15. Работать каток будет до марта 2017 года.
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- Завтра в Мариуполе состоится открытие ледового 800-метрового катка
Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 11:27
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Завтра в Мариуполе состоится открытие ледового 800-метрового катка
Завтра, 27 декабря, в 16:00 на площади Свободы состоится долгожданное открытие ледового 800-метрового катка. Все желающие смогут бесплатно покататься, сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»