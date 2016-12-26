Завтра в Мариуполе состоится открытие ледового 800-метрового катка

Завтра, 27 декабря, в 16:00 на площади Свободы состоится долгожданное открытие ледового 800-метрового катка. Все желающие смогут бесплатно покататься, сообщает пресс-служба горсовета.



На площади будет организована праздничная торговля сладостями, а те, кто замерз, сможет согреться горячими напитками.



Благодаря специальному оборудованию, лед не будет таять даже при температуре +15. Работать каток будет до марта 2017 года.