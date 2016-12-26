vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1555 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 11:27
Просмотров: 1295
Комментариев: 0

Завтра в Мариуполе состоится открытие ледового 800-метрового катка

Завтра, 27 декабря, в 16:00 на площади Свободы состоится долгожданное открытие ледового 800-метрового катка. Все желающие смогут бесплатно покататься, сообщает пресс-служба горсовета.

На площади будет организована праздничная торговля сладостями, а те, кто замерз, сможет согреться горячими напитками.

Благодаря специальному оборудованию, лед не будет таять даже при температуре +15. Работать каток будет до марта 2017 года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Центр Мариуполя засиял праздничной иллюминацией

Город погружается в новогоднюю атмосферу

В Мариуполе за неделю родились сразу две двойни

Всего с 19 по 26 декабря на свет появились 82 ребенка


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»