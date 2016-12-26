За сутки в Донецкой области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка полиции.
Так, в Константиновке 64-летний водитель автомобиля «Джили СК» сбил 21-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход получил телесные повреждения.
А в 13:25 на автодороге «Великая Новоселка – Комар» 37-летняя водитель автомобиля «Мазда 3» не справилась с управлением, в результате автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся. В итоге женщина и 12-летний мальчик-пассажир пострадали.
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Рубрика: Новости Донбасса
26-12-2016, 11:40
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На трассе в Донецкой области в машине перевернулись женщина и ребенок
За сутки в Донецкой области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»