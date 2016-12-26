На трассе в Донецкой области в машине перевернулись женщина и ребенок

За сутки в Донецкой области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка полиции.



Так, в Константиновке 64-летний водитель автомобиля «Джили СК» сбил 21-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход получил телесные повреждения.



А в 13:25 на автодороге «Великая Новоселка – Комар» 37-летняя водитель автомобиля «Мазда 3» не справилась с управлением, в результате автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся. В итоге женщина и 12-летний мальчик-пассажир пострадали.