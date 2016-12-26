В Минобороны рассказали, сколько украинских бойцов погибло на Донбассе за год. Так, боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе пресс-службы ВСУ на запрос ВВС Украина.
«Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых - 256», - отмечается в сообщении.
В управлении также рассказали о потерях техники: «В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины составляют более 100 единиц».
В то же время в нынешнем году контракт с армией подписали около 7,5 тыс. человек
Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.
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В ВСУ озвучили боевые и небоевые потери за 2016 год
В Минобороны рассказали, сколько украинских бойцов погибло на Донбассе за год. Так, боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе пресс-службы ВСУ на запрос ВВС Украина.
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Редакция «Мариупольских новостей»