В ВСУ озвучили боевые и небоевые потери за 2016 год

В Минобороны рассказали, сколько украинских бойцов погибло на Донбассе за год. Так, боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе пресс-службы ВСУ на запрос ВВС Украина.



«Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых - 256», - отмечается в сообщении.



В управлении также рассказали о потерях техники: «В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины составляют более 100 единиц».



В то же время в нынешнем году контракт с армией подписали около 7,5 тыс. человек



Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.