Представители ДНР-ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сделали заявление о передаче двух украинских пленных через народного депутата Надежду Савченко. Информация об этом размещена на сайте ДАН.
В заявлении сказано, что в качестве жеста доброй воли, в канун Нового года и Рождества, без каких-либо условий будут переданы две женщины – Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Сообщается, что пленных отдадут именно Надежде Савченко, потому что считают ее "здоровой частью украинского народа", которая нацелена на реализацию Минских соглашений.
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- Захарченко и Плотницкий заявили, что передадут Савченко двух пленных украинок
Рубрика: Новости Донбасса
26-12-2016, 13:34
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Захарченко и Плотницкий заявили, что передадут Савченко двух пленных украинок
Представители ДНР-ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сделали заявление о передаче двух украинских пленных через народного депутата Надежду Савченко. Информация об этом размещена на сайте ДАН.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»