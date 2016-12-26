Официальный сайт Министерства образования и науки Украины приостановил свою работу из-за хакерской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
Сайт подвергся Ddos-атаке на выходных. На данный момент атака уже завершилась, ведутся работы по восстановлению работы сайта, однако они еще не завершены.
Когда сайт Минобразования возобновит работу, пока не сообщается.
Напомним, в начале декабря хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Государственной казначейской службы и Пенсионного фонда.
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Рубрика: Новости Украины и мира
26-12-2016, 13:57
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Хакеры «положили» сайт Минобразования Украины
Официальный сайт Министерства образования и науки Украины приостановил свою работу из-за хакерской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»