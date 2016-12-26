vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1585 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Происшествия
26-12-2016, 14:22
Просмотров: 1423
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе вооружённая ножом женщина угрожала пассажирам троллейбуса

Правоохранители на остановке «Площадь Кирова» обезоружили женщину, угрожавшую лишить жизни себя и пассажиров троллейбуса.

Как сообщили в пресс-службе новой полиции корреспонденту "Мариупольских новостей", сегодня утром патрульные получили более десяти сообщений от пассажиров троллейбуса, двигавшегося к центральному рынку. Они заявили, что в салон на остановке вошла странная женщина в халате с сердечками, вооружённая ножом. С собой она еще внесла в троллейбус клетку с крысами.

Прибывшие на место патрульные увидели, что задний вход в салон блокирован гражданкой. Пассажиры находились в шоке и не покидали троллейбус, хотя передняя дверь салона была открыта. Правоохранители обезоружили неадекватную жительницу города и передали её медикам. По словам полицейких, внешних признаков алкогольного или иного опьянения у женщины не наблюдалось.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе пьяный дебошир нанес себе ранения ножом и набросился на бригаду медиков

Инцидент произошел по улице Перекопская Кальмиусского района


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»