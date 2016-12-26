Пенсионный фонд теряет своих сотрудников…

На официальном правительственном портале www.kmu.gov.ua появилась информация о постановлении Кабинета министров Украины №988 от 21 декабря, касающегося очередного сокращения работников Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 1898 человек.



В постановлении сказано: „Правительство реорганизовало некоторые территориальные органы Пенсионного фонда Украины путём слияния и присоединения, а также переименовало их. Также сокращена численность территориальных органов Пенсионного фонда в целом на 6 процентных пунктов…“.



Таким образом, на правительственном уровне предельная численность работников украинского Пенсионного фонда установлена на уровне 29906 человек, из которых 28758 сотрудников являются государственными служащими.



На такое решение правительство, возможно, побудил тот факт, что взносы в Украине в Пенсионный фонд постоянно уплачивают только 38,5% трудоспособных граждан. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, из 26 миллионов работоспособных граждан, платят взносы лишь 10 миллионов…



В текущем году в государственном ведомстве уже было сокращено 158 управлений ПФУ и более 4500 его сотрудников. В наступающем году готовится сокращение 255 управлений и 1898 человек. Об этом заявлял глава правления Фонда Алексей Зарудный.

Немного ранее он говорил: „Сейчас мы готовим проект решения правительства, чтобы с начала нового года ещё путём объединения было сокращено 255 единиц управлений, но на местах остаются точки обслуживания и на около 2 тысяч должна сократиться предельная численность сотрудников Фонда“.



ПФУ не единственная служба, которая сокращает сотрудников. Украинские государственные службы и ведомства для оптимизации своих расходов всё чаще прибегают к массовому сокращению своих штатов.



Так, Кабинетом министров было принято решение, в рамках реформирования Государственной фискальной службы, о сокращении её кадрового состава на 30% или на 17648 единиц штата.



В течение 2,5 лет Национальный банк Украины также намерен сократить количество своего персонала в два раза.



И такое происходит не только в государственном секторе. Вообще в Украине количество рабочих мест постоянно сокращается во всех сферах жизнедеятельности, вместо того, чтобы увеличиваться.



Поэтому трудоспособные граждане, даже при большом желании, не могут найти достойной работы, а посему количество уплачивающих налогов постоянно сокращается…