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Рубрика: Новости Донбасса
26-12-2016, 14:43
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В зоне АТО двое военнослужащих ранены, трое – контужены

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.

Но есть пострадавшие: 2 бойцов получили ранения, еще 3 – контужены. Это произошло во время обстрелов вблизи Луганского и Верхнеторецкого.

Об этом сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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