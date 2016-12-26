В зоне АТО двое военнослужащих ранены, трое – контужены

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.



Но есть пострадавшие: 2 бойцов получили ранения, еще 3 – контужены. Это произошло во время обстрелов вблизи Луганского и Верхнеторецкого.



Об этом сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.