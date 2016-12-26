За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Но есть пострадавшие: 2 бойцов получили ранения, еще 3 – контужены. Это произошло во время обстрелов вблизи Луганского и Верхнеторецкого.
Об этом сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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Рубрика: Новости Донбасса
26-12-2016, 14:43
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В зоне АТО двое военнослужащих ранены, трое – контужены
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»