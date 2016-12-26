Накануне Нового года завершены работы по текущему среднему ремонту на автодороге Запорожье - Мариуполь. Благодаря этому, с 25 декабря открыто движение для всех транспортных средств без ограничений. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.
Напомним, с 5 сентября на период выполнения работ на участке автомобильной дороги Запорожье – Мариуполь км 53 + 500 – км 58 + 600, движение транспорта было перекрыто. В связи с этим движение автотранспорта осуществлялось в объезд по автодорогам: О081342 Камышеваха – Магдалиновка – Юрковка – Кирово– Омельник и О081346 Орехов – Новопавловка – Юрковка.
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- Проезд на трассе «Запорожье–Мариуполь» открыт для всего транспорта без ограничений
Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 15:03
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Проезд на трассе «Запорожье–Мариуполь» открыт для всего транспорта без ограничений
Накануне Нового года завершены работы по текущему среднему ремонту на автодороге Запорожье - Мариуполь. Благодаря этому, с 25 декабря открыто движение для всех транспортных средств без ограничений. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»