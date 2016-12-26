Ветераны АТО начинают блокаду неподконтрольных территорий Донбасса, поскольку противоположная сторона не отпустила всех пленных, а срок ультиматума истек. Об этом написал народный депутат Семен Семенченко на своей странице в "Фейсбуке".
Участники блокады сегодня дали пресс-конференцию, на которой заявили, что в этот раз экономическая блокада будет более серьезная, чем годами ранее. В частности, это отметил второй командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногродский.
"В отличие от первой блокады, мы готовимся более серьезно, поскольку мы готовимся и к противостоянию со стороны власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами. Мы готовим материальную базу, потому что сейчас мы общественная организация, готовим людей. Если раньше мы делали пять действий и только один раз говорили, что делаем, то сейчас мы будем обо всех своих действиях заявлять", - отметил он.
Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой угля, металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.
Также они сообщили, что намерены добиваться прекращения подачи электричества и воды на неподконтрольные территории Донбасса.
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Ветераны АТО из батальонов «Донбасс» и «Айдар» заявили о начале экономической блокады Л-ДНР
Ветераны АТО начинают блокаду неподконтрольных территорий Донбасса, поскольку противоположная сторона не отпустила всех пленных, а срок ультиматума истек. Об этом написал народный депутат Семен Семенченко на своей странице в "Фейсбуке".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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