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Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 15:59
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Сектор «М»: на участке фронта Павлополь–Широкино массово применяют минометы, иногда - пушки

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 16 обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.

На участке фронта Павлополь – Широкино, как и раньше, очень неспокойно. В день рождественского перемирия противник массово применял минометы, эпизодически – пушки. Обстрелы начались около 10 часов утра, и не стихали до позднего вечера. По украинским позициям было выпущено около 40 мин и несколько снарядов.

По одной вооруженной провокации произошло в Новотроицком и Старогнатовке.

В Марьинке и окрестностях вчера было тихо.

Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»