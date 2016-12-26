За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 16 обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.
На участке фронта Павлополь – Широкино, как и раньше, очень неспокойно. В день рождественского перемирия противник массово применял минометы, эпизодически – пушки. Обстрелы начались около 10 часов утра, и не стихали до позднего вечера. По украинским позициям было выпущено около 40 мин и несколько снарядов.
По одной вооруженной провокации произошло в Новотроицком и Старогнатовке.
В Марьинке и окрестностях вчера было тихо.
Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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- Сектор «М»: на участке фронта Павлополь–Широкино массово применяют минометы, иногда - пушки
Сектор «М»: на участке фронта Павлополь–Широкино массово применяют минометы, иногда - пушки
За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 16 обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»