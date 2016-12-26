«ПриватБанк» получил новое руководство

В «ПриватБанке» представили новую команду руководства. Среди них - почти половину составляют действующие менеджеры банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей «КУБ» и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев. Ранее он руководил западным региональным управлением «ПриватБанка».



Александр Дубровин стал главой системы управления рисками банка.



Алексей Шабан возглавил отдел розничного бизнеса «ПриватБанка». Как отмечается, он работает в банке более 20 лет, и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.



Членом правления банка, а также руководителем «Центра электронного бизнеса» и направления по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций «ПриватБанка» с момента ее создания.



Также членом правления банка, который будет отвечать за развитие службы безопасности банка, юридическое направление и службу финансового мониторинга, назначен Алексей Бережной.



Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и «ПриватМаркет».



Напомним, 18 декабря Кабинет министров и СНБО поддержали национализацию «ПриватБанка». Новым главой банка стал экс-министр финансов Александр Шлапак.