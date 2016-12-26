«Горячей точкой» на Донбассе стало Луганское: противник ввел в действие бронетехнику и минометы

Второй день рождественского перемирия сказался дальнейшей эскалацией ситуации и увеличением активности противника. Прежде всего, это касается Донецкого и Мариупольского направлений, в частности основных «горячих точек» – Луганского и Широкино. Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



На Луганском направлении вчера было относительно спокойно. Противник совершил 3 краткосрочных обстрела в Станице Луганской и Новозвановке.



На Донецком направлении произошло 14 обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения.



С 7 утра начался обстрел позиций ВСУ в Луганском. Уже во второй половине дня противник ввел в действие бронетехнику и минометы. Всего в течение суток обстрелы на этих рубежах продолжались с перерывами не менее 7 часов.



Также нарушался режим "тишины" почти по всему горловскому периметру (участок фронта Зайцево – Верхнеторецкое), однако там ситуация значительно лучше. К югу от Верхнеторецкого, в частности в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта, вчера было совершенно спокойно, чего не наблюдалось уже несколько месяцев.