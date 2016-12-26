В многоэтажке Мариуполя спустя 12 лет запустили лифт

Сегодня в девятиэтажном доме по ул. Зелинского, 39 торжественно открыли новый лифт. Он был установлен в рамках городского конкурса мини-проектов. С долгожданным событием жильцов пришел поздравить заместитель городского головы Михаил Когут, сообщили в пресс-службе горсовета.

Встретили его с хлебом и солью, со словами благодарности и признательности.

Наболевшей проблемой поделился и председатель ОСМД Владимир Сасюк. По его словам, лифт не работал с 2004 года. Причиной остановки были двери старого образца в лифтовой кабине, запрещенные к эксплуатации. С тех пор жильцы дома пытались решить эту проблему, стучась во все двери и обращаясь во все инстанции. В феврале пришли на прием к новоизбранному мэру Вадиму Бойченко, который пообещал им с их участием решить наболевший вопрос.

После того, как в 2015 году дом ЖСК был перерегистрирован в ОСМД, жители на следующий год подали заявку на участие в городском конкурсе мини-проектов. Конкурной комиссией данный объект был определен победителем.

Михаил Когут рассказал, что стоимость лифта составила 522 тысячи гривен. Жители собрали 10 процентов от этой суммы. «С открытием этого лифта мы отрабатывали программу, которая у нас будет запущена в 2017 году. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация и пройдена экспертиза на порядка 50 лифтов. В следующем году мы начнем программу по замене лифтового хозяйства», - подчеркнул Михаил Когут.

Таким образом, в планах следующего года – капитальная замена 50 лифтов, которые находятся в аварийном состоянии. На сегодняшний день в Мариуполе простаивают 8 кабин.