Активистам группы «Равлики» мариупольский суд дал условные сроки

Сегодня в Ильичевском районном суде Мариуполя проходило слушание по делу «Равликов». В результате добровольцев данной группы приговорили к двум годам лишения свободы условно, сняв с них обвинения в незаконном лишении свободы, разбое и незаконном хранении оружия.



Как сообщил адвокат Дмитрий Коробко, представлявший в суде интересы одного из членов "Равлика" Богдана Чабана, суд признал бойцов виновными по статье 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий", пишет ZN.UA.



Он также добавил, что стороной защиты приговор, вероятнее всего, обжаловаться не будет, поскольку является достаточно мягким. "Учитывая, что они оправданы по более тяжким статьям (разбой, хранение оружия и так далее), я склонясь к тому, чтобы не обжаловать (приговор)", – сообщил Коробко.



Напомним, «равлики» были задержаны 8 мая по подозрению в вооруженном нападении на агроферму в Великоновоселковском районе Донецкой области. Во время задержания у участников группы изъяты 8 автоматов, 5 гранатометов РПГ, около 2 тысяч патронов, гранаты, 5 кг взрывчатки, 2 пистолета. При себе задержанные имели 79 тысяч гривен, которые якобы были похищены из сейфа предприятия.



Сами же обвиняемые свою вину не признавали. Они настаивали на том, что на ферму приехали с целью проверки информации о ДРГ сепаратистов. Прибыв на место, без применения физической силы они задержали охранников объекта и обнаружили в помещениях охраны массу оружия и российской символики, после чего вызвали милицию.