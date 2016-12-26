Спецоперация «ликвидация»: в Мариуполе закрыли 27 подпольных игровых клубов

С 5 декабря на территории Донецкой области стартовали спецмероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности игорных заведений, которые прятались под вывесками интернет- и лотерейных заведений. Была поставлена задача ликвидировать места ведения азартного бизнеса до 25 декабря. Активную поддержку полиция Мариуполя получила от общественности.

Как сообщили в пресс-службе горуправления полиции, по имеющейся информации были получены постановления судов на проведение обыскивых мероприятий, в ходе которых изъята компьютерная техника, флеш-карты, кассовые аппараты, магнитные карточки и прочее. Всего было изъято 148 единиц компьютерной техники и свыше 1 200 гривен. Также отобраны пояснения и у посетителей, которые в момент прибытия правоохранителей находились в заведениях и сделали ставки.

Что касается территориальной дислокации игорных заведений, то больше всего их выявлено в Левобережном районе Мариуполя – 11 и в Центральном районе - 9.



По всем фактам открыты уголовные производства по ст.203 (2) «Занятие игорным бизнесом» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрен штраф с конфискацией игрового оборудования.

Полиция Мариуполя выражает благодарность неравнодушным гражданам за сотрудничество в вопросе противодействия азартному бизнесу.