В Мариуполе пересмотрели стоимость питания детей в учебных учреждениях

Начальник управления образования Светлана Добровольская на днях представила на рассмотрение депутатам проект решения, на основании которого устанавливается предельная стоимость питания в учебных учреждениях и обеспечение питанием детей льготных категорий на основании Законодательства Украины, сообщили в пресс-службе горсовета.



Депутаты поддержали проект. Таким образом, с 1 января в общеобразовательных учебных заведениях стоимость питания у школьников 1-4 классов будет составлять до 9,39 грн в день. А для воспитанников школы-интерната №2, детского дома смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста «Центр опеки» – до 48,43 грн.



В детских садах для детей старше трех лет стоимость составит до 21,93 грн в сутки, в ясельных группах – до 18,05 грн. При этом родительская плата за питание детей в коммунальных дошкольных учебных заведениях составит 60% от стоимости.



В проекте также прописано, кто на основании Законодательства Украины освобождается от оплаты за питание в общеобразовательных учреждениях. Это учащиеся 1-11 классов из числа детей-сирот и лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей, учащиеся специальных (инклюзивных) классов в СОШ №52, школе-саду №71.



Также освобождаются от оплаты за питание дети в дошкольных учреждениях:



- родители или лица, их заменяющие, в семьях, в которых совокупный доход на каждого члена семьи за предыдущий квартал не превышал уровня обеспечения прожиточного минимума (гарантированного минимума);



- дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, которые находятся под опекой и воспитываются в семьях; дети работников органов внутренних дел, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей; дети-инвалиды; дети из семей, которые учатся в коммунальных дошкольных учебных заведениях;



- воспитанники специальных дошкольных учебных заведений (групп) для детей, нуждающихся в коррекции физического или умственного развития.



Согласно проекту, предоставляется скидка по оплате за питание детей в коммунальных дошкольных учебных учреждениях семьям, имеющим трех и более детей, в размере 50 процентов.



При этом финансирование питания учеников 1-4 классов, льготных категорий и воспитанников учреждений интернатного типа будет происходить за счет средств городского бюджета.