Финансирование пенсий уходящего года полностью завершено, приступили к январским пенсиям

По информации УНН со ссылкой на пресс-службу украинского правительства, в Украине полностью завершено финансирование пенсий за последний месяц года, то есть украинские пенсионеры в полной мере получили свои пенсии за 2016 год.



В сообщении говорится: „23 декабря 2016 года, в соответствии с графиком подённого финансирования пенсионных выплат, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц“. На обеспечение декабрьских выплат было направлено 22,4 миллиарда гривен.



Более того, из данного источника следует, что начато финансирование пенсий граждан за январь 2017 года. В Кабинете министров сообщают: „Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 млрд. гривен, что составляет почти 9% месячной потребности“.



Для пояснения стоит сказать, что в связи с праздничными и выходными январскими днями, был частично изменён график пенсионных выплат за январь 2017 года.



Так, пенсионеры, получающие пенсии посредством банковских учреждений и датами выплат которых являются дни с 4 по 15 января 2017 года включительно, смогут уже с 27-29 декабря 2016 года получить их, все пенсии зачислят на их счёт в этот период.

Для пенсионеров, получающих пенсии в почтовых отделениях, предусмотрен несколько иной график. Им выплатят пенсии после 27 декабря, но только тем, чьи даты выплат намечены с 4 по 10 января 2017 года включительно.



Остальные пенсионеры получат свои январские пенсии по неизменному графику. Те же пенсионеры, кто по различным причинам не успеют получить в почтовых отделениях пенсию до конца года, будут иметь возможность получить её с 5 января.



Напомним, немногим ранее Андрей Рева – украинский министр социальной политики говорил о том, что для перерасчёта пенсий в Украине необходимо 50 миллиардов гривен.



Также была информация об автоматическом перерасчёте пенсий тем пенсионерам, которых с 2012 года никакие перерасчёты не касались, то есть произведут так называемое „осовременивание пенсий“.



На данный момент, похоже, „осовременивание пенсий“ вновь отложено на „дальнюю полку“, ведь в государственном бюджете на 2017 год учтено лишь 10-ти процентное увеличение пенсий…



Отсюда выходит, что пенсионерам только автоматически вдвое урезали их пенсии после увеличения минимальной зарплаты в стране в 2 раза. Ведь цены, вопреки заверениям правительства, уже неимоверно подскочили…