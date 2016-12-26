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Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 19:42
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АТЦ: основные боевые действия велись в районе Широкино, украинские военные были вынуждены отстреливаться

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций.

Основные боевые действия развернулись в районе Широкино. Здесь зафиксировано применение 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника, трижды огонь вели танки.

Кроме этого, из минометов различных калибров велся огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

С целью сохранения жизни личного состава, украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»