По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций.
Основные боевые действия развернулись в районе Широкино. Здесь зафиксировано применение 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника, трижды огонь вели танки.
Кроме этого, из минометов различных калибров велся огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.
С целью сохранения жизни личного состава, украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- АТЦ: основные боевые действия велись в районе Широкино, украинские военные были вынуждены отстреливаться
Рубрика: Новости Мариуполя
26-12-2016, 19:42
Просмотров: 1969
Комментариев: 0
АТЦ: основные боевые действия велись в районе Широкино, украинские военные были вынуждены отстреливаться
По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Сектор «М»: на участке фронта Павлополь–Широкино массово применяют минометы, иногда - пушки
По украинским позициям было выпущено около 40 мин и несколько снарядов
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»