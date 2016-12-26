В МинАТО планируют в начале 2017 года модернизировать КПВВ на Донбассе

Министерство по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц в начале 2017 года модернизировать контрольные пункты въезда-выезда в зоне проведения АТО на Донбассе. По словам министра Вадима Черныша, это будет пилотный проект.



"Мы надеемся, что в первые три месяца 2017 года нам удастся запустить пилотный проект совместно с Управлением верховного комиссара по делам беженцев ООН, и еще я обсуждал это с гуманитарной миссией Европейского Союза. Предварительно, может принять в нем участие и Канада. Международные партнеры готовы профинансировать пилотный проект модернизации КПВВ. Наши таможенники и пограничники набросали ориентировочный список необходимого им оборудования, среди него и мобильные сканеры. Очень хороший отклик я нашел в этом вопросе у Госпогранслужбы, ведь они каждый день сталкиваются с данной проблематикой. Не уверен, однако, что мы сможем сделать все из того, что они хотят, ведь один выстрел – и нет миллиона долларов", - рассказал Черныш в интервью "Интерфаксу".



Он также отметил, что в данном вопросе мог бы помочь полноценный запуск пластиковых ID-карточек с чипами вместо паспортов. "Можно было бы линию для быстрого прохода организовать", - уточнил он.