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Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 08:10
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По Широкино нанесли танковые удары

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки под огнем оказались приморские рубежи Мариупольского направления.

В частности, из минометов различных калибров стреляли по позициям в Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов велся огонь в районе Марьинки, Павлополя и Водяного.

Но больше всего "досталось" военным в Широкино. Здесь были сосредоточены основные обстрелы. По украинским укреплениям били из вышеуказанного вооружения, а также применили 122-миллиметровую артиллерию и БМП. Кроме того, трижды ударили из танков.

С целью сохранения жизни личного состава, бойцы ВСУ вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»