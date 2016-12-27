По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки под огнем оказались приморские рубежи Мариупольского направления.
В частности, из минометов различных калибров стреляли по позициям в Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов велся огонь в районе Марьинки, Павлополя и Водяного.
Но больше всего "досталось" военным в Широкино. Здесь были сосредоточены основные обстрелы. По украинским укреплениям били из вышеуказанного вооружения, а также применили 122-миллиметровую артиллерию и БМП. Кроме того, трижды ударили из танков.
С целью сохранения жизни личного состава, бойцы ВСУ вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино.
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По Широкино нанесли танковые удары
По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки под огнем оказались приморские рубежи Мариупольского направления.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»